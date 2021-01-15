Хавбек «Локомотива» Баринов вернулся к тренировкам
Вадим Балканов
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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов вернулся к тренировкам на футбольном поле. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников» в Twitter.
Напомним, что футболист пропустил 4,5 месяца после разрыва крестообразных связок в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
В настоящее время подопечные Марко Николина занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что футболист французского «Бордо» Пабло перейдет в московский «Локомотив».
«Я ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения»— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 14, 2021
Главный момент дня: спустя 4,5 месяца Дима Баринов впервые надел бутсы и вышел тренироваться на поле! ����
Ты бездушен, если не заплачешь на этом моменте! �� pic.twitter.com/vw0VC2B9qM