Хавбек «Локомотива» Баринов вернулся к тренировкам

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов вернулся к тренировкам на футбольном поле. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников» в Twitter.

Напомним, что футболист пропустил 4,5 месяца после разрыва крестообразных связок в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

В настоящее время подопечные Марко Николина занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что футболист французского «Бордо» Пабло перейдет в московский «Локомотив».