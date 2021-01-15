Месси рискует пропустить финал Суперкубка Испании из-за травмы

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси рискует пропустить финал Суперкубка Испании. Об этом сообщает As.

По информации источника, 33-летний аргентинец повредил двуглавую мышцу бедра левой ноги и может не успеть восстановиться к игре против «Атлетика» из Бильбао.

Отмечается, что окончательное решение об участии форварда будет принять за несколько часов до начала игры.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов вернулся к тренировкам на футбольном поле.