Победитель Лиги чемпионов может перейти в ЦСКА

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич может перейти в москосвкий ЦСКА. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По информации источника, сербский форвард заинтересовал также «Милан» и стамбульский «Фенербахче».

Ожидается, что 34-летний футболист примет решение о своем будущем в ближайшее время.

Напомним, что в 2013 году Манджукич стал победителем Лиги чемпионов, выступая за мюнхенскую «Баварию».

Mario #Mandžukić is getting closer to #ACMilan as a free agent. Ready a contract until the end of the season. The croatian striker wants to comeback in Serie A and Rossoneri are his priority. Many clubs are looking him (Besiktas, CSKAMosca). Tomorrow the day to finalize the deal