Овечкин почувствовал в первой шайбе «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин почувствовал в первой шайбе своей команды в новом сезоне.

На шестой минуте первого периода шведский игрок Никлас Бэкстрем поразил ворота «Баффало Сейберс». 35-летний форвард сборной России записал на свой лицевой счет голевую передачу.

После половины первого периода счет в игре равный — 1:1.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Никита Задоров поделился мнением о блокировке президента США Дональда Трампа в Twitter.