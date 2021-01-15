Зидан отказался признавать провалом вылет «Реала» из Суперкубка Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался признавать провалом вылет команды из борьбы за Суперкубок Испании. Об этом сообщает Marca.



Напомним, что в полуфинальной матче «сливочные» уступили «Атлетику» из Бильбао со счетом 1:2.

«Нужно продолжать работать, постараться стараться отдохнуть и начинать думать о следующей игре. Мы старались во втором тайме. Это не провал. Это не провал, потому что мы показали желание бороться», — сказал французский специалист.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отказался покидать «Аталанту» из Бергамо.