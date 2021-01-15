Зидан отказался признавать провалом вылет «Реала» из Суперкубка Испании
Вадим Балканов
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался признавать провалом вылет команды из борьбы за Суперкубок Испании. Об этом сообщает Marca.
Напомним, что в полуфинальной матче «сливочные» уступили «Атлетику» из Бильбао со счетом 1:2.
«Нужно продолжать работать, постараться стараться отдохнуть и начинать думать о следующей игре. Мы старались во втором тайме. Это не провал. Это не провал, потому что мы показали желание бороться», — сказал французский специалист.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отказался покидать «Аталанту» из Бергамо.