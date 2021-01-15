Джикия поделился мнением о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о возможном возвращении нидерландского форварда Квинси Промеса. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По его словам, нападающий амстердамского «Аякса» способен усилить команду и будет неплохим приобретением.

«Я был был очень рад, если бы он снова вернулся и присоединился к команде. Квинси — классный футболист, и когда такие игроки приходят в клуб, то это всегда плюс», — сказал Джикия.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался признавать провалом вылет команды из борьбы за Суперкубок Испании.