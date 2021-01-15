«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче 18-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграл вничью в лондонском дерби с «Кристал Пэлас».
Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Эмирейтс» при пустых трибунах и завершилась нулевой ничьей.
После этого поединка подопечные Микеле Артеты набрали 24 очка и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги.
«Пэлас» с 23-я баллами идет на 13-й позиции.
Ранее сообщалось, что во втором полуфинальном матче за Суперкубок Испании мадридский «Реал» уступил баскскому «Атлетику».