«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В очередном матче 18-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграл вничью в лондонском дерби с «Кристал Пэлас».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Эмирейтс» при пустых трибунах и завершилась нулевой ничьей.

После этого поединка подопечные Микеле Артеты набрали 24 очка и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Пэлас» с 23-я баллами идет на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что во втором полуфинальном матче за Суперкубок Испании мадридский «Реал» уступил баскскому «Атлетику».