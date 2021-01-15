Миранчук забил за «Аталанту» в первом матче за основной состав
Вадим Балканов
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил мяч в ворота «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии.
25-летний воспитанник столичного «Локомотива» отличился на 43-й минуте игры с передачи колумбийского форварда Луиса Муриэля.
После перерыва подопечные Джанпьеро Гасперини ведут с счете — 1:0.
Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук дебютирует в стартовом составе «Аталанты».