В команде Ковалева отреагировали на положительный допинг-тест боксера

В команде российского боксера Сергея Ковалева отреагировали на положительный допинг-тест спортсмена, передает РИА «Новости».

О положительном тесте атлета уведомила Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA). 30 января Ковалев должен был встретится с Бектемиром Меликузиевом из Узбекистана.



«Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Мы позаботились о том, чтобы проверить его добавки. Просим VADA проверить его пробу Б», — сказали в команде бойца.



Ранее Ковалева уведомили о положительном допинг-тесте.