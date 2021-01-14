Боксера Ковалева уведомили о положительном допинг-тесте

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Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA) уведомила российского боксера Сергея Ковалева о положительном допинг-тесте, передает РИА «Новости».

30 января россиянин должен был встретится с Бектемиром Меликузиевом из Узбекистана.

Зарубежные СМИ сообщают, что тест Ковалева дал положительный результат на синтетический тестостерон.

Ранее экс-глава СБР Владимир Драчев предложил внести уголовную ответственность за допинг.