Боксера Ковалева уведомили о положительном допинг-тесте
Андрей Черников
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Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA) уведомила российского боксера Сергея Ковалева о положительном допинг-тесте, передает РИА «Новости».
30 января россиянин должен был встретится с Бектемиром Меликузиевом из Узбекистана.
Зарубежные СМИ сообщают, что тест Ковалева дал положительный результат на синтетический тестостерон.
Ранее экс-глава СБР Владимир Драчев предложил внести уголовную ответственность за допинг.