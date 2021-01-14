Хоккеист Задоров поделился мнением о блокировке Трампа в Twitter

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никита Задоров поделился мнением о блокировке президента США Дональда Трампа в Twitter, передает Sport24.

«Мне кажется, некоторые не успокоились, если Twitter банит Трампа. Какая-то клоунада происходит. Я смеюсь над этим. В России все понятно, а тут, похоже, еще хуже», — сказал Задоров.

Также он отметил, что в его команде есть игроки с разными взглядами, но они не ссорятся из-за этого.

«Вот когда есть нечего и государство тебе не помогает, то тогда нужно что-то делать. А тут поменялся президент, ну и поменялся. Зато социалка есть и люди нормально живут», — добавил Задоров.

Ранее Задоров возмутился размером пенсии бабушки.