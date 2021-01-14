Матч чемпионата Англии перенесен из-за коронавируса

Матч 19-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Эвертоном» перенесен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба из Бирмингема.

Положительные тесты на вирус выявлены у девяти игроков «Астон Виллы» и пяти сотрудников клуба. Из-за вспышки заболевания база команды была закрыта на двухнедельный карантин.

По этой причине в матче третьего раунда Кубка Англии против «Ливерпуля» в основном составе «Астон Виллы» вышли игроки молодежного клуба.

Ранее сообщалось, что очередной матч чемпионата Англии перенесен на более позднюю дату.