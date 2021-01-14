CAS представил мотивировочную часть решения по спору между WADA и РУСАДА

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал на официальном сайте мотивировочную часть по решению спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

17 декабря 2020 года CAS признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System). Согласно решению суда, российские спортсмены не смогут принимать участие на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.

Также России запрещено проводить у себя чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Ранее министр спорта Олег Матыцин выразил надежду на то, что через два года РУСАДА восстановят в правах.