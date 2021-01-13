Сушинский оценил перспективы Капризова в «Миннесоте»

Экс-игрок сборной России Максим Сушинский оценил перспективы Кирилла Капризова в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота», передают «Известия».

«В Америке можно адаптироваться в любом городе. Там жизнь есть везде. Если Кирилл будет развиваться как раньше, то будет звездой не только в России, но и в США», — сказал Сушинский.

Напомним, новый сезон НХЛ начнется 13 января.



Ранее россиянин Илья Самсонов вошел в список вратарей «Вашингтона» в новом сезоне.