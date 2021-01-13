Фигуристка Константинова покинула академию Плющенко
Андрей Черников
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Российская фигуристка Станислава Константинова покинула академию Евгения Плющенко.
«Станислава ушла из нашей команды. Она покинула академию. Нам жаль, желаем ей успехов», — говорится в сообщении volkov_iceteam в Instagram.
Стоит отметить, что Константинова тренировалась в академии Плющенко с февраля 2020 года.
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