Игрок лондонского «Арсенала» Месут Озил назвал страны, в которых он хочет поиграть до завершения карьеры.



«Есть две страны, в которых я хочу поиграть, прежде чем завершить карьеру: Турция и США. Если буду играть в Турции, то только за «Фенербахче», — написал Озил в Twitter.

Немецкий футболист выступает за «канониров» с 2013 года.

I definitely will. There are two countries I want to play football in before I retire: Turkey and USA . If I went to Turkey, I could only go to Fenerbahce. https://t.co/TL68kUL62M