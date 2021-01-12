Ловчев прокомментировал переход Хендрикса в «Спартак»

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал переход Йоррита Хендрикса в московский «Спартак», передает «СЭ».

«Совершенно не знаю, кто такой Хендрикс. «Спартаку» нужен такой же разрушитель. Почитав о нем, у меня сложилось впечатление, что он именно такой игрок. От такого игрока не откажется ни одна команда», — сказал Ловчев.

Напомним, Хендрикс является воспитанником нидерландского ПСВ.



Ранее Хендрикс высказался о трансфере в «Спартак».