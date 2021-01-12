Адвокат раскритиковал Широкова за продажу бутс, в которых он избил Данченкова

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы футбольного судьи Никиты Данченкова, прокомментировал новость о том, что Роман Широков продал свои бутсы, в которых он избил его подзащитного, передает Sport24.

Инцидент произошел летом 2020 года во время матчей любительских команд.

«Он занимается показной благотворительностью. Тут очень интересно, кто же купил эти бутсы. Это просто показуха», — сказал Островский.

Также Острвский напомнил, что Широков должен выплатить Данченкову компенсацию.

Ранее Широков продал бутсы, в которых избил арбитра Данченкова.