Полузащитник Иванов рассказал о причинах ухода из «Ахмата»

Полузащитник Олег Иванов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о причинах ухода из грозненского «Ахмата».

По словам полузащитника, он зашел в московский офис «Ахмата», подписал документы и забрал трудовую.

Иванов отмечает, что на прощание в грозненском клубе пожелали ему удачи.

«Это оптимальное решение — и для клуба, и для меня. Сидеть на лавочке, просто получая зарплату, — не моя история», — сказал он.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги РПЛ Олег Иванов провел 13 матчей и отдал одну результативную передачу.

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