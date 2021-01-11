Озил оценил игру футболиста «Реала» Рамоса

Игрок английского «Арсенала» Месут Озил оценил игру футболиста мадридского «Реала» Серхио Рамоса, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Рамос играет на мировом уровне уже более десятилетия. Его амбиции, его желание победить просто невероятны. Я бы сказал, что он лучший защитник в мире в моем поколении», — сказал Озил.



Напомним, Рамос выступает за «королевский клуб» с 2005 года.

Ранее Зинедин Зидан высказался о ситуации с контрактом Рамоса.