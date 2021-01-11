Фигуристка Степанова рассказала о том, как перенесла коронавирус
Андрей Черников
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Фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, рассказала о том, как перенесла коронавирус, передает Sport24.
«Это сначала было похоже на обычную простуду — начало ломить все тело. Начала подниматься температура. Максимум было 39 с небольшим. Дойдешь до кухни или до ванной, и уже очень устал», — сказала Степанова.
Также спортсменка отметила, что сразу начала принимать антибиотики и сбивать температуру.
Ранее тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заразился коронавирусом.