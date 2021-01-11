Тихановская призвала бойкотировать чемпионат мира по хоккею в Минске

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихоновская отреагировала на встречу главы Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Турнир должен быть перенесен из Минска. В противном случае я призываю все национальные федерации его бойкотировать. Визит Фазеля показал непоследовательность, которая может навредить репутации ИИХФ», — написала Тихановская в Telegram.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.



Ранее Лукашенко рассказал о готовности Белоруссии провести ЧМ по хоккею без Латвии.