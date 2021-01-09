Овечкин просил у «Вашингтона» зарплату в $12,5 млн

Журналист канадского телеканала TSN Фрэнк Серавалли рассказал подробности переговоров форварда Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».

«Мне говорили, что запрос Овечкина перед пандемией составлял $ 12,5 млн в год. Посмотрим, к чему это приведет величайшего снайпера своего поколения», — заявил Серавалли в эфире TSN.

Овечкин дебютировал за «Вашингтон» в 2005 году. В сезоне-2017/18 он стал обладателем Кубка Стэнли. Всего россиянин принял участие в 1152 матчах, в которых забросил 706 шайб. Контракт игрока с клубом истекает летом 2021 года.

Ранее «Вашингтон» показал видео с «фокусами» от Овечкина.