Сборная России по биатлону обновила медальный антирекорд

Сборная России по биатлону обновила антирекорд по числу гонок подряд без медалей.

9 января на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе прошла мужская гонка преследования. Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, занявший 16-е место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Таким образом, Россия осталась без медалей в 43-й гонке подряд.

Последнюю награду в составе национальной команды добыл Александр Логинов, завоевавший бронзу чемпионата мира в гонке преследования, которая прошла 16 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Светлана Миронова улучшила результат национальной команды в сезоне-2020/2021.