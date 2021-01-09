Миронова обновила лучший результат сборной России по биатлону в сезоне
Антон Борисов
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Российская биатлонистка Светлана Миронова улучшила результат национальной команды в сезоне-2020/2021.
9 января на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе россиянка заняла четвертое место в пасьюте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
До этого лучшим результатом сборной России было шестое место в спринте, которое заняла Евгения Павлова 8 января.
Ранее сообщалось, что национальная команда обновила медальный антирекорд.