Губерниев высказался о перспективах Дзюбы в политике

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в политике.

Журналист считает, что футболисту не стоит идти в Госдуму.

«Надо стремиться на президентские выборы, на будущее примерять к себе эту должность. Поэтому все нормально, пускай Артем растет», — цитирует Губерниева Sport24.

8 января менеджер сборной России Евгений Савин заявил, что у форвард способен сделать успешную карьеру в политике.

Ранее олимпийский чемпион призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы.