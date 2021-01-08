Московское «Динамо» проявляет интерес к голкиперу сборной Вьетнама Льву Дангу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя футболиста Андрея Грушина, его клиент зарекомендовал себя в качестве одного из ведущих стражей ворот Южной Азии и теперь жаждет получить новый вызов в карьере.

Данг — воспитанник академии бело-голубых. В 2019 году он получил приз лучшему вратарю Южной Азии. В данный момент «Динамо» ведет переговоры с его агентом.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» выбрал преемника французского специалиста Зинедина Зидана на посту главного тренера.