Полузащитник «Монако» Головин подешевел на €1 млн

Полузащитник «Монако» Александр Головин подешевел на €1 млн. Об этом информирует портал Transfermarkt.



24-летний футболист теперь оценивается вместо €20 млн в €19 млн.

Напомним, что россиянин пополнил состав княжеского клуба в 2018 году, перейдя туда из стана московского ЦСКА за €30 млн.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Головин провел на поле три матча и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» считается себя фаворитом в борьбе за нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.