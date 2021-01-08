Полузащитник «Монако» Головин подешевел на €1 млн
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Полузащитник «Монако» Александр Головин подешевел на €1 млн. Об этом информирует портал Transfermarkt.
24-летний футболист теперь оценивается вместо €20 млн в €19 млн.
Напомним, что россиянин пополнил состав княжеского клуба в 2018 году, перейдя туда из стана московского ЦСКА за €30 млн.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Головин провел на поле три матча и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» считается себя фаворитом в борьбе за нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.