В «Спартаке» прокомментировали новость о переходе двух игроков в «Ахмат»

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника Артема Тимофеева и нападающего Георгия Мелкадзе в грозненский «Ахмат».

По словам Фетисова, «Ахмат» не обращался к «Спартаку» по поводу футболистов.

«Никаких контактов с грозненским клубом по данному вопросу не было», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Ахмат» намерен выкупить двух игроков «Спартака».