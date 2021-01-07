В «Спартаке» прокомментировали новость о переходе двух игроков в «Ахмат»
Карен Саркисян
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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника Артема Тимофеева и нападающего Георгия Мелкадзе в грозненский «Ахмат».
По словам Фетисова, «Ахмат» не обращался к «Спартаку» по поводу футболистов.
«Никаких контактов с грозненским клубом по данному вопросу не было», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что «Ахмат» намерен выкупить двух игроков «Спартака».