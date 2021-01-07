Роналду на итальянском поздравил партнеров с победой над «Миланом»

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил партнеров с победой в матче против «Милана» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Соответствующий пост 35-летний форвард опубликовал в Twitter.

«Поздравляю парней с очередной важной победой! Продолжаем в том же духе», — написал Роналду.

Напомним, что этот успех позволил подопечным Андреа Пирло набрать 30 очков и подняться на четвертую строчку в турнирной таблице Серии А.

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