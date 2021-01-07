База «Вашингтона» закрыта из-за введения комендантского часа
Вадим Балканов
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Тренировочная база клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» закрыта из-за введения комендантского часа в столице США. Об этом сообщает официальный аккаунт арены в Twitter.
Отмечается, что данная мера введена в связи с массовыми акциями протеста сторонников президента США Дональда Трампа, недовольных итогами выборов.
Напомним, что новый сезон НХЛ стартует 13 января.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» показал видео с «фокусами» от российского нападающего Александра Овечкина.
MedStar Capitals Iceplex will be closing at 6pm this evening in compliance with the recently stated Arlington County curfew, please be safe.— MedStar Capitals Iceplex (@MedStarIceplex) January 6, 2021