Фергюсон восхитился человеческими качествами форварда «МЮ» Рэшфорда

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон восхитился человеческими качествами форварда Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, он способен приносить пользу окружающим и жертвовать чем-либо ради других.

Также шотландский специалист отметил, что Рэшфорд относится к числу футболистов, которые не занимаются бездельем, а стараются изменит мир вокруг себя к лучшему.

Ранее сообщалось, что столичный ЦСКА планирует в ближайшее зимнее трансферное окно расстаться с аргентинским нападающим Адольфо Гайчем.