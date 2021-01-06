Агент Гурцкая: «Спартак» совсем не заслуживает третьего места в РПЛ

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая в интервью «РБ-Спорт» высказался об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, подопечные Доменико Тедеско находятся в тройке лидеров во многом благодаря лояльному отношению со стороны арбитров.

«По факту «Спартак» судили так, как даже не судили «Зенит». А когда перестали так судить, то случились игры с «Уралом», «Ростовом», «Сочи» и «Зенитом».

«Спартак» совсем не заслуживает третьего места в РПЛ исходя из демонстрируемой им игры», — сказал Гурцкая.

Ранее сообщалось, что Матиас Фавано, агент нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».