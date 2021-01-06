Быстров отказался от критики сборной России за фиаско на МЧМ-2021
Вадим Балканов
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался о выступлении сборной России на молодежном чемпионате мира 2021 года. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, на данном уровне национальная команда уступала в свое время даже тогда, когда ее цвета защищали Евгений Малкин и Александр Овечкин.
Также Быстров связал неудачное выступление на мировом первенстве в Канаде с отсутствием удачи.
Ранее сообщалось, что Вячеслав Фетисов не стал оценивать вероятный уход Игоря Ларионова с поста главного тренера молодежной сборной страны.