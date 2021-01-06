Ларионов прокомментировал результат сборной России на МЧМ-2021

Cборная России проиграла национальной команде Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 4:1.

Главный тренер сборной России Игорь Ларионов прокомментировал результат игры, передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, сборная России получила новый опыт жизни в «пузыре», имея возможность сплотиться и быть вместе.

Ларионов также отмечает, что семь игроков российской сборной смогут сыграть на МЧМ-2022.

«Я горжусь нашей командой, ребята были профессионалами в плане подготовки и рабочей этики», — добавил он.

Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.