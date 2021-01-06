Нападающий сборной США Зеграс признан самым ценным игроком МЧМ-2021

Cборная США обыграла национальную команду Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 2:0.

В составе сборной США заброшенными шайбами отметились Алекс Тюркотт и Тревор Зеграс.

После игры нападающий сборной США Тревор Зеграс был признан самым ценным игроком МЧМ-2021.

Отметим, что Зеграс с 18 очками (7+11) в семи матчах стал лучшим бомбардиром МЧМ-2021.

Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.