«Спартак» и «Зенит» сыграют в контрольном матче на зимнем сборе в Дубае

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» сыграют в контрольном матче на зимнем сборе в Дубае. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, «Спартак» и «Зенит» планируют организовать контрольный матч в ходе подготовки к весенней части сезона-2020/21.

Сообщается, что матч состоится в начале февраля.

Ранее бывший тренер «Интера» отказался возглавить «Спартак».