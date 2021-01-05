Некоторые игроки «Челси» разочарованы тактикой Лэмпарда в последних матчах

Руководство лондонского «Челси» не хочет увольнять Фрэнка Лэмпарда с поста наставника команды, сообщает ESPN.

В команде не хотят расставаться со специалистом, учитывая его заслуги в качестве игрока. Также в клубе помнят то, что в прошлом сезоне он вывел «синих» в Лигу чемпионов.

Отмечается, что некоторые тренеры разочарованы тактикой Лэмпарда в последних матчах. Их имена не разглашаются.



Ранее сообщалось о том, что Роман Абрамович может пригласить Андрея Шевченко на должность наставника «Челси».