Большунов поделился ожиданиями от возвращения норвежских лыжников

Российский лыжник Александр Большунов поделился ожиданиями от возвращения сборной Норвегии на этапы Кубка мира, передает NRK.

Напомним, норвежцы пропускают несколько стартов из-за опасения заболеть коронавирусом.



«Чего мне их бояться? Нам тоже здесь непросто приходится. Надеюсь, что за счет стартов мы сумеем улучшить спортивную форму», — сказал Большунов.

Ранее Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на «Тур де Ски».