Большунов поделился ожиданиями от возвращения норвежских лыжников
Андрей Черников
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Российский лыжник Александр Большунов поделился ожиданиями от возвращения сборной Норвегии на этапы Кубка мира, передает NRK.
Напомним, норвежцы пропускают несколько стартов из-за опасения заболеть коронавирусом.
«Чего мне их бояться? Нам тоже здесь непросто приходится. Надеюсь, что за счет стартов мы сумеем улучшить спортивную форму», — сказал Большунов.
Ранее Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на «Тур де Ски».