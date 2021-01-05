Роднина призвала не называть позором поражение России от Канады в 1/2 МЧМ

Экс-фигуристка Ирина Роднина прокомментировала поражение молодежной сборной России от сверстников из Канады в 1/2 финала чемпионата мира по хоккею, передает «СЭ».

Встреча завершилась со счетом 0:5.

«Какой это позор? Нет нормальной оценки, почему это произошло. Сидеть у телевизора, когда уже десть дней никто не работает, и кричать, что это позор... Сами сыграйте», — сказала Роднина.



Ранее сообщалось о том, что Россия сыграет с Финляндией в матче за третье место МЧМ по хоккею.