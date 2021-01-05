Ларионов подвел итоги матча с Канадой в 1/2 финала МЧМ

Наставник молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов подвел итоги матча 1/2 финала чемпионата мира против Канады, передает «Чемпионат.com».

Напомним, россияне проиграли со счетом 0:5.

«Трудно найти слова. Первый гол — с первого броска, это немного сбило наш ритм. Четырехминутное удаление позволило сопернику продолжить давление. Это хоккей, а не трагедия», — сказал специалист.



Ранее Канада разгромила Россию и вышла в финал МЧМ-2021.