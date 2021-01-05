Россия сыграет с Финляндией в матче за третье место МЧМ по хоккею

Молодежная сборная России сыграет со сверстниками из Финляндии в матче за третье место чемпионата мира.

Финны проиграли США в матче 1/2 финала (3:4), россияне уступили канадцам (0:5).



Встреча начнется 6 января в 1:30 по московскому времени. Канада сыграет с США в главном матче турнира. Стартовое вбрасывание запланировано на 5:30 по московскому времени.



Ранее Канада разгромила Россию и вышла в финал МЧМ-2021