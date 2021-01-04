Романцев поделился впечатлениями от игры «Спартака» в осенней части РПЛ
Андрей Черников
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Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился впечатлениями от игры красно-белых в осенней части Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «СЭ».
«Все перечеркнул оглушительный провал в Питере. Возможно, сказалось то, что не без помощи агентов игроки узнали о решении Доменико Тедеско не продлевать контракт», — сказал Романцев.
Москвичи занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.