Бывший глава СБР заказал Губерниеву шоколадный ботинок
Андрей Черников
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Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заказал журналисту Дмитрию Губерниеву шоколадный ботинок.
Напомним, комментатор обещал съесть ботинок, если россияне достигнут отметки в 50 гонок на этапах Кубка мира без медалей.
«Вот и приехал обещанный шоколадный ботинок. Шоколад высшей пробы. С нетерпением ждем стартов в Оберхофе. Удачи», — написал Драчев в Instagram.
Ранее в СБР взяли на контроль ситуацию со снятием спортсменов с «Ижевской винтовки».