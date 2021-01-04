Бывший глава СБР заказал Губерниеву шоколадный ботинок

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заказал журналисту Дмитрию Губерниеву шоколадный ботинок.

Напомним, комментатор обещал съесть ботинок, если россияне достигнут отметки в 50 гонок на этапах Кубка мира без медалей.

«Вот и приехал обещанный шоколадный ботинок. Шоколад высшей пробы. С нетерпением ждем стартов в Оберхофе. Удачи», — написал Драчев в Instagram.



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