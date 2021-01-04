В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что «Химки» выкупят Мирзова

В московском «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что подмосковные «Химки» выкупят трансфер Резиуана Мирзова, передает «Чемпионат.com».

Напомним, футболист играет за химчан на правах аренды с лета 2020 года.

«В «Спартак» по поводу выкупа Мирзова ни «Химки», ни другой клуб не обращались. €600 тысяч? Вы серьезно? Резиуан стоит гораздо дороже», — сказал глава департамента по коммуникациям москвичей Антон Фетисов.



Ранее «Спартак» поздравил Квинси Промеса с днем рождения.