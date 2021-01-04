Фетисов: Ларионов ввязался в опасную игру

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о работе Игоря Ларионова на посту наставника молодежной сборной России по хоккею, передает RT.

«У нас нет системы. Возглавив молодёжную сборную, Ларионов ввязался в рискованную историю на самом деле. Попытаться поменять происходящее в 60 лет — серьезный вызов», — сказал Фетисов.

Также Фетисов отметил, что игроки сразу после молодежного чемпионата мира вернутся обратно в свои клубы и будут подчиняться другим правилам.



Ранее Вячеслав Фетисов признался в том, что не смотрит матчи МЧМ.