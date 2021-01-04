Милонов поделился ожиданиями от матча Россия — Канада

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею Россия — Канада, передает Sport24.

«Безусловно, матч против сборной Канады — это важное событие для мальчишек. Такие матчи стоят особняком для России. Желаю нашей сборной показать достойную игру и победить», — сказал Милонов.

Встреча начнется 5 января в 2.00 по московскому времени.



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