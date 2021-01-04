Вайсфельд поделился ожиданиями от судейства в матче Россия — Канада

Хоккейный арбитр и менеджер Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от судейства в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира Россия — Канада, передает РИА «Новости».

Напомним, все матчи на турнире обслуживают канадские судьи.

«Они думают только о том, чтобы своей работой заслужить повышение. Им невыгодно делать так, чтобы судейство становилось главной темой для обсуждения», — сказал Вайсфельд.



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