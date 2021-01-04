«Зенит» и «Спартак» встретятся с «Пахтакором» на зимних сборах
Андрей Черников
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Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» встретятся с «Пахтакором» на зимних сборах, сообщает Twitter узбекской команды.
Встречи пройдут в Дубае. С сине-бело-голубыми «Пахтакор» сыграет 24 января, а с красно-белыми узбекский клуб встретится 30 января.
Весенняя часть Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 26 февраля.
Ранее сообщалось о том, что «Лукойл» увеличит финансирование «Спартака».
"Пахтакор" Дубайда йиғин ўтказади: бўлажак рақиблар орасида "Зенит" ва "Спартак" борhttps://t.co/zHBKSJYL3n pic.twitter.com/vyTMdphf0h— FC Pakhtakor (@Pakhtakor_fc) January 4, 2021