«Зенит» и «Спартак» встретятся с «Пахтакором» на зимних сборах

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» встретятся с «Пахтакором» на зимних сборах, сообщает Twitter узбекской команды.



Встречи пройдут в Дубае. С сине-бело-голубыми «Пахтакор» сыграет 24 января, а с красно-белыми узбекский клуб встретится 30 января.



Весенняя часть Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 26 февраля.

Ранее сообщалось о том, что «Лукойл» увеличит финансирование «Спартака».