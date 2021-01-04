Романцев назвал главное условие для работы тренера-иностранца в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев назвал главное условие для работы тренера-иностранца в клубе. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, зарубежный специалист, претендующий на должность в стане красно-белых, должен учить русский язык, так, как это делает нынешний наставник команды Доменико Тедеско.

Романцев считает, что ни один переводчик не способен донести до футболистов тренерские идеи и мысли.



Ранее сообщалось, что «Лукойл» увеличит финансирование «Спартака».