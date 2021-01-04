Романцев назвал главное условие для работы тренера-иностранца в «Спартаке»
Вадим Балканов
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев назвал главное условие для работы тренера-иностранца в клубе. Об этом сообщает «СЭ».
По его мнению, зарубежный специалист, претендующий на должность в стане красно-белых, должен учить русский язык, так, как это делает нынешний наставник команды Доменико Тедеско.
Романцев считает, что ни один переводчик не способен донести до футболистов тренерские идеи и мысли.
Ранее сообщалось, что «Лукойл» увеличит финансирование «Спартака».